(Görüntülü Haber) FETÖ’den gözaltına alınan 20 polis, adliyeye gönderildi
KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 20 polis memuru, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17-25 Aralık sürecinden...
27 Şubat 2017 Pazartesi 14:57
KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 20 polis memuru, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya hesaplarında artış olduğu ve Kimse Yok Mu Derneğine bağışta bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 polis memuru, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye götürüldü.
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