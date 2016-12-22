(Görüntülü Haber) FETÖ’cü akademisyen çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, jandarma tarafından durdurulan araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri ileri sürülen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 44 yaşındaki Doç. Dr. Muhammet U. ve 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ile organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., yakalandı. Akademisyen çiftin 3 çocuğuyla birlikte yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için organizatörlere 10 bin euro ödediği belirtildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı bazı şüphelilerin büyük meblağlar karşılığında organizatörler tarafından yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde Mustafa D., yönetimindeki 61 TC 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve 3 çocuğu yakalandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Çiftin araçta bulunan 3 çocuğu yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., ifadelerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından ise Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. MERİÇ’TEKİ OLAYLA BAĞLANTISI ÇIKTI Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa D.’nin, Meriç İlçesi’nde FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Zümre, Mesut Yaşar, kılavuz Fevzi Karabulut yakalandığı, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre’nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da saptandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.