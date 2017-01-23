Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

(Görüntülü Haber) FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi daha adliyede

MERSİN'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...

MERSİN'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 işadamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. TEM ekiplerince geçen hafta içinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Savcının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 17 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine serbest kalan 17 kişi tutuklandı. Kalan 14 kişinin sorgusu sürerken aranan 3 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki toplam 17 şüpheli ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında ise halen 12 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55