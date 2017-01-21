(Görüntülü Haber) FETÖ yargılanan eski 4 komutanın tahliye talebi reddedildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 4 eski komutanın tahliye talepleri reddedildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli eski Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon eski Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile eski Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi. Dün sanık ifadelerinin alınmasının ardından bugün aralarında eski Zonguldak, şimdiki Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve subaylarında bulunduğu 17 tanık dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemede bylock, Bank Asya ve Masak raporlarında sanıklar hakkında herhangi bir kayıt ve suç şüphesinin bulunmadığına dair rapor okundu. Cumhuriyet Savcısı ardından sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gösteren bulguların bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, özellikle dinlenmemiş tanıkların varlığı, adli kontrol şartlarının şu an için yeterli olamayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları yaptıkları savunmaların ardından müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Ardından söz alan Birol Şimşek, şöyle konuştu: "Kıbrıs’ta olmama rağmen bütün önlemleri aldırdım. Türkiye’ye uçuşlar iptal olduğu halde Frankurt, Londra gibi şehirlere uçuşlar olmasına rağmen ben koşa koşa ülkeme geldim. Beynimdeki rahatzılığıma ve sağlık problemlerime rağmen cezaevinde tek başıma kalıyorum. Hastalığım artık hayati tehlike arz etmeye başladı. Ben tahliyemi veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Hasan Doğan ise Ereğli ve Zonguldak’taki makam sahipleriyle istişare halinde olarak ve kendisine bağlı birliklerle irtibata geçerek darbe girişiminin karşısında bir tavır aldığını söyleyerek, "Sıkı yönetim komutanlığı listesinde ismi yer alan komutanların bir kısmı halen görevlerine devam ediyor. Ben ise 180 gündür cezaevindeyim. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Kamil Günler ve Mustafa Kemal Öztürk de tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği yarım saatlik aranın ardından tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.