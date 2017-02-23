(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi imamlar ve Kuran kursu öğretmenleri adliyede
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 imam ve 3 kuran kursu öğretmeni sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturmasında...
23 Şubat 2017 Perşembe 11:39
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 imam ve 3 kuran kursu öğretmeni sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturmasında iki gün önce gözaltına aldığı 3 imam ve 3 kadın Kuran kursu öğretmeni, yapılan sorgulamanın ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk götürüldü.
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