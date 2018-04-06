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(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker, adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem...

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker, adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda görev yapan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta'da gözaltına alınan 6 asker, Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ. ile astsubaylar B.A. ve G.K. adliyeye sevk edildi.

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