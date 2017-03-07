(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 21 kadın öğretmen adliyeye sevkedildi
KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 21 kadın öğretmen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY...
07 Mart 2017 Salı 12:41
KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 21 kadın öğretmen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kadın öğretmenden gözaltındaki 21'i, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
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