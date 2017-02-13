(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 2 jandarma astsubay tutuklandı
ESKİŞEHİR'de polisin, jandarmaya yönelik düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerden 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 8 Şubat'ta...
13 Şubat 2017 Pazartesi 23:15
ESKİŞEHİR'de polisin, jandarmaya yönelik düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerden 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 8 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 1 yarbay, 1 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest kaldı. ByLock programını kullandıkları öne sürülen tutuklanan 2 jandarma astsubayı Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
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