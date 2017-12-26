Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 asker, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında 14 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubay olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ soruşturmasında 5 asker adliyeye sevk edildi
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 asker, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na...
26 Aralık 2017 Salı 16:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.