(Görüntülü Haber) FETÖ soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda özel bir kurumda çalışan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda özel bir işletmede muhasebe, satın alma biriminde görevli 3 kişi terör örgütü üyesi şüphesiyle yakalandı. 3 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.