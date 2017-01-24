(Görüntülü Haber) FETÖ soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda özel bir kurumda çalışan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda...
24 Ocak 2017 Salı 16:39
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda özel bir kurumda çalışan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda özel bir işletmede muhasebe, satın alma biriminde görevli 3 kişi terör örgütü üyesi şüphesiyle yakalandı. 3 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.