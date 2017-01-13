İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 3 zanlı, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ soruşturmasında 3 esnaf adliyeye sevk edildi
İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf, adliyeye sevk edildi. Kocaeli...
13 Ocak 2017 Cuma 13:05
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