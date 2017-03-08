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(Görüntülü Haber) 'FETÖ soruşturması' diye korkutup 8 bin lirasını dolandırdılar

ADANA'da, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturması yürütüyoruz" diyen telefon dolandırıcılarının hesabına ikinci kez para yatırmaya gelen 57 yaşındaki Selahattin Demiryağ, PTT görevlileri tarafından fark...

ADANA'da, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturması yürütüyoruz" diyen telefon dolandırıcılarının hesabına ikinci kez para yatırmaya gelen 57 yaşındaki Selahattin Demiryağ, PTT görevlileri tarafından fark edilip engellendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan Selahattin Demiryağ'ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp "FETÖ soruşturması yürütüyoruz. Örgüte para yardımı yapanlar senin hesabını kullanmış, gözaltına alınır, işinden ve parandan olursun" diye tehdit etti. Dolandırıcılara inanan Demiryağ, banka hesabından çektiği 8 bin 100 lirayı PTT'den dolandırıcıların verdiği hesaba yatırdı. Parayı çeken dolandırıcılar, ikinci kez arayıp, Demiryağ'a "Yatırdığın para elimize ulaştı, başka varsa onu da yatır. Biz tespit edersek, senin için hiç iyi olmaz" dedi. Korkan Selahattin Demiryağ, yeniden bankaya gidip, kalan son parası olan 3 bin 800 TL'yi de çekti. PTT şubesine gelen Demiryağ, parayı yatırmak isterken telefonla sürekli görüşme yaptığını fark eden güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Kısa süre önce 8 bin 100 lira yatırdığını söyleyen Demiryağ, "Bana 'İşinden olursun' dediler. Bu yaştan sonra işimden olmaktan korktum. Daha önce gazetelerde böyle haberler okudum. Benim başıma geleceği aklıma gelmezdi. Parayı yatırdım, sonra yeniden arayıp istediler. Bankadan çekip yatırmak için geldim, güvenlik elemanları engelledi" diye konuştu. Demiryağ'ın yatırdığı paranın merkez otogardan çekildiği belirlendi. Şikayetçi olan Selahattin Demiryağ ifade için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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