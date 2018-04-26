(Görüntülü Haber) FETÖ PDY üyesi olmaktan hüsn-ü şehadet' yöntemiyle kurtuluyorlar iddiasi



Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), () HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) üyesi işadamları ile kamu kurumlarında çalışan bazı kişilerin güzel, iyi yönde tanıklık etme anlamına gelen Hüsn-ü Şehadet yöntemi ile terör örgütü üyesi olmaktan kurtarıldığını söyledi.

Üçok, FETÖPDY ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini de kaydetti. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığına gelen emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖPDY ile mücadelede yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 yıllık bir zaman geçtiğine dikkat çeken Üçok, Bu süreci değerlendirdiğimizde, mücadele eden bir Cumhurbaşkanı var, onunla birlikte hareket eden kendilerini adeta bu işe adamış olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde 100-150 savcı arkadaşımız var. Bu savcılarla beraber çalışan yaklaşık 1000 polis arkadaşımız var. Bunun haricinde FETÖPDY ile mücadele eden ben kimseyi görmüyorum. Şu an itibariyle özellikle kamu kurumlarını, bakanlıkları incelediğimizde şunu görüyoruz. Yaklaşık 12 bakanlıkla ilgili bir yayın yapıldı, 381 bin 300 civarında personel çalışıyor. Bunların 15 bini bugüne kadar kanun hükmünde kararname (KHK) ile FETÖPDY'den ihraç edilmiş, yani yüzde 4 civarında bir ihraç var. Bunun sebeplerini araştırdığımızda şunu görüyoruz. Eskiden PKK ile ilgili 'Sadece askerlerin mücadele etmesi yeterli değil devletin topyekün mücadele etmesi gerekir' diye söylenirdi. Şimdi de FETÖPDY ile sadece bu savcı arkadaşlarımızın, polis arkadaşlarımız mücadele ediyor. Aslında topyekün bir mücadele olması gerekiyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşları bu mücadelenin içinde olmalı dedi.



YENİ SİSTEM HÜSN-Ü ŞEHADET



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın geçen mart ayında FETÖ borsası kuruldu iddiasıyla TBMM gündemine getirip, FETÖPDY davalarından yargılanan işadamlarının serbest bırakılması için kurulan borsada milyon dolarların döndüğü ve danışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunları iletmediği iddialarına ilgili Adalet Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine dikkati çeken Üçok, kendisinin de bu konuda yeni bir yöntemle karşılaştığını söyledi. Bunun kamu kurumlarında, bakanlıklarda ve yine zengin iş adamları arasında uygulanan bir sistem olduğunu ve adına Hüsn-ü Şehadet denildiğine dikkat çeken Üçok, şunları söyledi



Hüsn-ü, güzel iyi kuvvetli demek. Şehadet ise şahitlik anlamına geliyor. Eğer sizinle ilgili makbul birisi hakkınızda Hüsn-ü Şehadet de bulunursa siz Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan, atılmaktan, yargılanmaktan, hakkınızda soruşturma açılmasından kurtuluyorsunuz. Bu yöntem şu an yaygın olarak bazı bakanlıklarda uygulanıyor. Bugüne kadar belki de binlerce kişi Hüsn-ü Şehadet yoluyla, FETÖPDY üyesi memur KHK ile ihraç edilmekten kurtuldu. Bir bakanlıkta 2017 Kasım ayında yaklaşık 40 kişi ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bunların Bank Asya'da para artışları vardı. Özellikle 2014 yılında Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmışlardı. Bunların aileleri hatta çocuklarının maaşlarında bile Bank Asya'da artış vardı. Bu 40 kişinin 35'i KHK ile ihraç edildi, 5 kişi ise aynı pozisyonda olmalarına rağmen görevlerine devam etti. Bir kısmı şu an halen devam ediyor, bir kısmı ise emekli oldu. Burada bu 5 kişi ile ilgili 'Makbul, muteber' kişiler dediğimiz kişiler geldiler, 'Bu adam iyidir, Fetullahçı değildir. Bu bizimle öğrenciyken, beraber aynı yurttaydık, işte şu cemaatin mensubudur' gibi sizinle ilgili Fethullahçı olmadığınıza dair Hüsn-ü Şehadet de bulunuyor, iyi şahitlik yapıyor ve siz bu sayede atılmıyorsunuz, hakkınızda soruşturma açılmıyor. Bununla ilgili bugüne kadar bana çeşitli bakanlıklarla kamu kurumları ile ilgili gelen birçok şey var.



HÜSN-Ü ŞEHADETTE BULUNANLAR KİMLER



Hüsnü Şehadet de bulunan kişiler kimler diye baktığımızda, ağırlıklı olarak bazı cemaatlerin ileri gelenleri yine bakanlıklarda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdürlüklerdeki genel müdür seviyesindeki kişilerin, üst düzey danışmanları sayabiliriz diyen Üçok, şöyle devam etti

Özellikle kamu kurumları ve bakanlıklarda FETÖPDY ile mücadelede yaşanan aksamasındaki en önemli neden bana göre bu yöntem. İnşallah, bununla ilgili en kısa zamanda gereken önlemler alınır.



Üçok, FETÖPDY yargılamalarından bu Hüsn-ü Şehadet yöntemiyle KHK'dan kurtulmanın önüne geçildiğinin altını çizen Üçok, Hüsn-ü Şehadet de paradan daha ziyade, cemaat ağırlığı, siyasi ağırlık, kişilerin o kurumdaki pozisyonun ağırlıkları etkili oluyor. Tabiki bunlar, az önce verdiğim örnekte gibi 40 kişinin tamamına Hüsn-ü Şehadet de bulunmuyorlar. Az sayıda kişi oluyor. Burada para dönüyor mu, dönmüyor mu onu bilmiyorum. Ama gerçek olan şu, bizim ülkemizde tabiri caizse, adamını bulduğunuzda FETÖPDY mensubu olmaktan da kurtulabileceğinizin en somut göstergesi. İnşallah bunun önüne geçilecek. Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamasından sonra bu FETÖ Borsası'nın önüne geçildiyse, bundan sonra da bu Hüsn-ü Şehadet'in önüne geçilerek, FETÖPDY yargılamalarında KHK ile ihraç edilmesi gerekenlerin kurtulmasının önüne geçilecektir dedi.