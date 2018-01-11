(Görüntülü Haber) FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli adliyede

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 subaydan 8'i ile 'mahrem abi' olduğu iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i ihraç, 1'i emekli, 20'si muvazzaf 26 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. 1 emekli albay, 1 muvazzaf yüzbaşı ve 2 muvazzaf üsteğmen etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 subay ile örgütte 'Mahrem abi' olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.