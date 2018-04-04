(Görüntülü Haber) FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanması' sanıkları, hâkim karşısında
TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22'si tutuklu, 43 sanık hâkim karşısına çıktı. Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'kripto yapılanmasına'...
04 Nisan 2018 Çarşamba 15:41
TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22'si tutuklu, 43 sanık hâkim karşısına çıktı. Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'kripto yapılanmasına' yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddia edilen 22'si tutuklu, 43 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden getirilen tutuklu sanıklar, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye alındı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada, duruşmaya, sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 280 sayfalık iddianame okundu. Duruşma sanıkların savunmaları ile devam ediyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; ardışık şekilde ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri arasında kriptolu görüşmeler yapıldığı belirtilerek, 'terör örgütüne üye oldukları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları' suçlamaları ile sanıklar hakkında, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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