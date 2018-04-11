(Görüntülü Haber) FETÖ'nün talebe sorumluları adliyede
ZONGULDAK'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY'nin sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imamı Uğur E. ile 'bölge talebe mesulü' Tarık O. adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma...
11 Nisan 2018 Çarşamba 14:57
ZONGULDAK'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY'nin sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imamı Uğur E. ile 'bölge talebe mesulü' Tarık O. adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imam Uğur E. ile 'bölge talebe mesulü' Tarık O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur E. ve Tarık O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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