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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'kripto' askerlerine yönelik operasyonda 24 şüpheli adliyede

ZONGULDAK merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin 'kripto' askerlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 asker adliyeye sevk edildi. Askerlerden 19'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Cumhuriyet...

ZONGULDAK merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin 'kripto' askerlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 asker adliyeye sevk edildi. Askerlerden 19'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013- 2016 yılları arasında örgütün 'mahrem imamlar'ının kullandığı ankesörlü telefon aramaları ile maskelenen randevu sistemi ile buluşarak örgütsel faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY'nin kripto' askerlerine yönelik yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 27 Aralık'ta Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay A.K.'nin ve daha önceden meslekten ihraç edilen subaylarında bulunduğu 24 asker gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelilerden 19'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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