Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA ve Isparta'da işadamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta ve Antalya'da FETÖ/PDY bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneği'ne operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında bir kadının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün işadamı yapılanması adliyede
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA ve Isparta'da işadamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
02 Mart 2017 Perşembe 12:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.