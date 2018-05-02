AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan Levent Ö.'nün Afyonkarahisar'da, İbrahim M.'nin de Aksaray'da, örgütün 'gaybubet ' evlerinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine bugün polisler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor. FOTOĞRAFLI -Güvenlik - Türkiye-Aksaray - Hasan BÖLÜKBAŞ VIDEO YOK
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 2 gözaltı
AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43
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