Mesut MADAN/BURDUR, () - FETÖ/PDY'nin 'Burdur imamı' olduğu iddiasıyla Kütahya'da yakalanıp, gözaltına alınan Rıdvan Ön, getirildiği Burdur'da mahkemece tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi öncesi örgütün 'Burdur imamı' olduğu öne sürülen Rıdvan Ön, 22 Mart günü Kütahya'da yakalanıp, Burdur'a getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcı tarafından sorgulanan Rıdvan Ön, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklandı. Rıdvan Ön, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'Burdur imamı' tutuklandı
Mesut MADAN/BURDUR, () - FETÖ/PDY'nin 'Burdur imamı' olduğu iddiasıyla Kütahya'da yakalanıp, gözaltına alınan Rıdvan Ön, getirildiği Burdur'da mahkemece tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY...
29 Mart 2018 Perşembe 17:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.