Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta'da yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY'nin Burdur imamı A.Y., adliyeye sevk edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ/PDY'nin son Burdur imamı olduğu belirtilen A.Y., önceki gün Isparta'da yakalanıp gözaltına alındıktan sonra Burdur'a getirildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından A.Y., bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün Burdur imamı adliyede
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta'da yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY'nin Burdur imamı A.Y., adliyeye sevk edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...
15 Şubat 2017 Çarşamba 12:39
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