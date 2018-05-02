MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 14 tutuklama
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:48
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