Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün 'ablaları' ve örgütün evlerinde kalanların bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt evlerinde ders veren 'ablalar' ile evlerinde kalan öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantısı tespit edilen, aralarında 'ablalar' ile öğrencilerin de bulunduğu 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye gönderildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'ablaları' adliyeye sevk edildi
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün 'ablaları' ve örgütün evlerinde kalanların bulunduğu 10...
29 Aralık 2016 Perşembe 14:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.