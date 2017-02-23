(Görüntülü Haber) FETÖ'nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi
ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'abi' ve 'abla'larından oluşan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...
23 Şubat 2017 Perşembe 14:15
ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'abi' ve 'abla'larından oluşan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'abi' ve 'abla'larına polis 10 gün önce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan S.G., S.İ., T.Y., T.T., Z.S.K. ve S.K. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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