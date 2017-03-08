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(Görüntülü Haber) FETÖ imamları operasyonunda 8 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA,() - KONYA merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün imamları olduğu ileri sürülen 46 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından...

Tolga YANIK/KONYA,() - KONYA merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün imamları olduğu ileri sürülen 46 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 38 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında terör örgütünün il, ilçe, bölge, ünite imamları, talebe mesulü bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, sohbet hocaları olduğu ileri sürülen 100 kişi belirlendi. Bu kişiler hakkında 'Örgütün il yöneticiliğini yapmak, örgüte üye olmak, örgüte finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından da 23 Şubat'ta Konya merkezli 31 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 38 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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