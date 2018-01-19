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(Görüntülü Haber) FETÖ firarisi savcı ve hâkim çift 'gaybubet evi'nde yakalandı

ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe...

ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Hakan D. ve Ayşe D.'nin yakalanması için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evi'nde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEP TELEFONU KULLANMADILAR

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, 'abi' ve 'abla' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.'nin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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