(Görüntülü Haber) "FETÖ" deyip 1 milyon lira dolandırmışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da kendilerini polis olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları “FETÖ” örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini iddia ederek dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. MAĞDUR EVDEKİ ALTINLARI DA İSTEYİNCE ŞÜPHELENMİŞ İstanbul’da polise başvuran işadamı A.E.H. kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantısını tespit ettiğini, örgütün banka hesaplarını ele geçirdiğini operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını çekerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Kendisini arayan kişilere inandığını söyleyen A.E.H. bankada bulunan 54 bin Euro ve 67 bin Dolarını çekerek, evine kadar gelen ve kendisini “Komiser Murat” olarak tanıtan kişiye teslim ettiğini söyledi. Bu kişilerin iki sonra tekrar aradığını söyleyen A.E.H. “Bu kez evde bulunan altınları da istediler. Ben de şüphelendim.” diyerek gerçek polislerden yardım istedi. İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bu şikayet üzerine polis A.E.H.’ye teklifi kabul etmiş gibi yaparak şüphelilere randevu vermesini istedi. Mağdurun bir torbaya koyduğu altınları almaya gelen Ali Y.(23) ile Salih C.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. 1 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin benzer şekilde dolandırdıkları 6 mağdurdan yaklaşık 1 milyon lira aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin rastgele aradıkları kişilere kendilerini bazen polis, bazen banka görevlisi yada savcı olarak tanıttıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda terör örgütlerinin adlarını da kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan Ali Y. ve Salih C. adliyeye sevk edilirken polis şebekenin firari üyeleri ile kayıp olan paraları bulmak için operasyonları sürdürüyor.