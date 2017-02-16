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(Görüntülü Haber) FETÖ'den gözaltındaki eski dekan ve öğretim üyeleri adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin açığa alınan eski dekanı Prof. Dr. Zafer Sarı ve öğretim üyeleri...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin açığa alınan eski dekanı Prof. Dr. Zafer Sarı ve öğretim üyeleri A.Y.G. ile M.C. adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda, açığa alınan AÜ Diş Hekimliği Fakültesi eski Dekanı Prof.Dr. Zafer Sarı ve öğretim üyeleri A.Y.G. ile M.C., gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarıyla irtibatlı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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