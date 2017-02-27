Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 41'i adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin Alanya'daki yapılanmasına yönelik 13 Şubat'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüte finansal destek sağladığı şüphesiyle Alanya'daki bir yemek firmasının yöneticileriyle örgüte ait okulda çalışan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi. Yakınlarının adliye önünde toplanması nedeniyle önlem alan polis şüphelileri yemekhane kapısından içeri aldı. 'FETÖ üyesi olmak ve örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'Terör örgütüne finansal destekte bulunmak' ile suçlanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
(Görüntülü Haber) FETÖ'den 41 şüpheli adliyede
Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 41'i adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
27 Şubat 2017 Pazartesi 16:04
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