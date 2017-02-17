Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kısa dönem asker tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kısa dönem askerler D.Y., K.A., F.A., Ş.D., Y.Ç., S.Ş., S.Y. ve öğretmen N.K.'dan oluşan 8 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan öğretmen N.K., savcılıktan serbest bırakılırken, askerlerden Ş.D., K.A., S.Y. ve Y.Ç. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) FETÖ'den 4 er tutuklandı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kısa dönem asker tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma...
17 Şubat 2017 Cuma 12:43
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