(Görüntülü Haber) FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran şebekeyi 'yanlışlık' ele verdi

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yurt dışı yasağı konulan şüphelilerin, darbe girişimine katılan 8 subayın helikopterle kaçtıkları Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmemeleri üzerine, bu ülkeye kaçmak için her yolu denedikleri ortaya çıktı. FETÖ'den arananları Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a soktukları tespit edilen ve aralarında pasaport polisinin de bulunduğu 2'si FETÖ şüphelisi toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yasadışı organizasyon, örgütle bağlantılı polisin sadece kaşe basarak göndermesi gereken iptal edilmiş pasaportu, yanlışlıkla sisteme kaydetmesiyle ortaya çıkarıldı. Darbe girişiminin ardından FETÖ/PYD soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, son dönemlerde ülkeden kaçmak için Yunanistan'ı tercih ettikleri belirlendi. Darbe girişiminde bulunan ve helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 firari askeri bu ülkenin Türkiye'ye iade etmemesi üzerine, şüphelilerin Yunanistan'a kaçmayı tercih ettikleri belirtildi. Türkiye-Yunanistan sınırında jandarma, sınırda görevli askerlerin ve polisin çok sayıda FETÖ/PYD şüphelisini yakalamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bu şüphelileri kaçıran kişiler ve yapılar da yakın takibe alındı. FETÖ'CÜLERİ KAÇIRAN ŞEBEKE ORTAYA ÇIKARILDI Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini İpsala Sınır Kapısı'ndan kayıt dışı olarak Yunanistan'a götüren bir şebekeyi düzenledikleri operasyonla ortaya çıkardı. İzmir'de oturan ev kadını Dilek Sevim, FETÖ/PDY örgütünün derneklerinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilek Sevim ile birlikte doktor eşi Erol Sevim'in pasaportları da soruşturma kapsamında iptal edildi. PASAPORTA KAŞE BASARKEN, KAYIT YAPTI Yunanistan'a kaçmak için aralarında polis memuru, emekli öğretmen ve kuaföründe bulunduğu organizatörle irtibat kuran 43 yaşındaki Dilek Sevim, 46 yaşındaki eşi Erol ve 2 çocuğuyla birlikte geçen 4 Şubat günü İpsala Sınır Kapısı'na geldi. Kendilerini karşılayan 54 yaşındaki emekli öğretmen Bilgin Ata ile birlikte gümrüğe giden şüpheliler, organizasyon içerisindeki polis memuru Mustafa Kaşdaş'ın bulunduğu pasaport peronuna gitti. Burada iptal edilmiş pasaportlara sadece kaşe vurması gereken polis memuru Kaşdaş, yanlışlıkla Erol Sevim'e ait pasaportu POL-Net sistemine kaydedince, pasaportun FETÖ soruşturması nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı. Bu sırada Dilek Sevim, Bilgi Ata'nın kullandığı araçla Yunanistan'a çıkış yapmak istedi ancak polis ekiplerince tampon bölgeye yakın alanda yakalandı. 4'Ü TUTUKLANDI Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelisi Dilek Sevim ve eşi Erol Sevim, onlara yardım eden polis memuru Mustafa Kaşdaş, emekli öğretmen Bilgin Ata'yı gözaltına aldı. İpsala'daki işlemlerinin ardından 10 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Sevim ailesinin çocukları ise yakınlarına teslim edildi. SAKLANDIĞI GÜME DE YAKALANDI Polis ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yurt dışına çıkışını organize ettiği belirlenen Sinan Işıklar'ın Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta bulunan gümede (avcı kulübesi) saklandığı tespit etti. Önceki gece gümeye operasyon yapan polis ekipleri kayıkla geçtikleri adacık üzerinde saklanan Sinan Işıklar'ı yakalayıp gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Işıklar, soruşturmanın sürdüğü İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. 20 BİN EURO ÖDEMİŞLER FETÖ bağlantısı nedeniyle yurt dışına kaçmak isteyen Dilek ve Erol Sevim çiftinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a gitmek için organizatörlere yaklaşık 20 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEMESİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTIRDI FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ya da haklarında yurt dışı yasağı konulan aralarında doktor, hakim, öğretmenlerinde bulunduğu şüphelilerin, Yunanistan sınırındaki Edirne'nin Meriç İlçesi'ni tercih etmesi dikkat çekti. Özellikle darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan 8 askeri iade edilmemesi, bu bölgedeki yoğunluğu arttırdığı belirtildi. Ayrıca yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin ifadelerinde Yunanistan'a giderek oradan da Almanya'ya ulaşmak istediklerini anlattıkları kaydedildi. KİŞİ BAŞI 40 BİN LİRAYA KAÇIYORLAR Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birlikleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ve polis ekiplerince Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında PKK'lı teröristlerin de bulunduğu 50 kadar şüpheli yakalandı. Onlara kılavuzluk ederek kaçış noktalarını para karşılığı gösteren 10 şüpheli de gözaltına alındı. Kılavuzların özellikle FETÖ şüphelilerini kaçırmak için kişi başı 40 bin liraya kadar para aldıkları öğrenildi. GALATASARAYLI ARİF'TE YUNANİSTAN'A KAÇMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlığına el konulan Galatasaraylı eski futbolcu Arif Erdem de ailesiyle birlikte geçen 23 Temmuz günü İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Yunanistan'a kaçmıştı. Eşi Gülsüm Erdem'in ailesinin kaldığı Yunanistan'ın İskeçe kentine bağlı Şahin Köyü'nde bir süre saklandığı belirlenen Erdem ve ailesi daha sonra ortadan kayboldu. Arif Erdem halen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranıyor.