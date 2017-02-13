(Görüntülü Haber) FETÖ'cü iki aile Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/MERİÇ (Edirne),() EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen öğretmen Burak, araştırma görevlisi eşi Vahide Kütküt ile iç denetçi Ahmet Talha ve doktor eşi Türkan Çalgan, Meriç nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yanlarındaki çocuklarıyla sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin de 'ByLock' kullandığı ve ikisi hakkında da yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.Edirne'nin Meriç İlçesi'nde, devriye gezen jandarma ekipleri Meriç nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 şüpheli yakaladı. Yanlarındaki çocuklarıyla gözaltına alınan şüphelilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan olduğu tespit edildi. BOTLA YUNANİSTAN'A GİDECEKLERDİ Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edildiği belirlenen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nde yakalama kararının olduğu ortaya çıktı. Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için sınıra gelerek bot ve tekne aradıkları tespit edilen ve üzerinden 4 bin Euro ile 2 bin lira para çıkan şüpheliler Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın şüpheliler tanınmamak için yüzlerini gizlerken, ellerine takılı kelepçeleri gösteren Burak Kütküt ise gazetecilerin 'Neden kaçıyordunuz?' sorusu üzerine, "Ekmek davasının kelepçeleri, haksız yere beni işten atan zalimlerin eseri. İşsizim, İŞ-Kur'a kayıtlıyım iş vermiyorlar" dedi. EMNİYETE TESLİM EDİLDİ FETÖ/PDY örgütü içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle taksici Ahmet Efeoğlu da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.