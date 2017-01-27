Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü, 35 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'ByLock' kullandığı öne sürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik 20 Ocak'ta Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 35 adrese baskın düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 35 polis gözaltına alındı. Adana'da sorgulanan şüpheli polisler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'cu 35 polis adliyeye sevk edildi
Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü, 35 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'ByLock' kullandığı...
27 Ocak 2017 Cuma 12:27
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