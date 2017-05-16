(Görüntülü Haber) FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, OHAL kapsamında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılma kararı alınan Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği'nin (IMPR Humanitarian) Gaziantep ofisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla kapatıldı.



OHAL kapsamında 29 Nisan'da çıkarılan 689 sayılı KHK ile terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği IMPR Humanitarian hakkında da kapatma kararı verildi. Kararın ardından halen kentte faaliyet gösterdiği saptanan derneğin Gaziantep ofisine polis ve maliye ekiplerince operasyon düzenlendi. Derneğin 2 ay önce aylık 5 bin 500 liraya kiraladığı Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı binaya kimse olmadığı için kapı kilitlerini kırarak giren ekipler, içerindeki malzemeleri tutanak altına aldı.



Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından maliye ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenen derneğin KHK ile alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı'na itirazda bulunduğu öğrenildi.





