(Görüntülü Haber) Fetih El Şam Cephesi örgütü şüphelileri serbest
ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri...
08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri geçen pazar, kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fetih El Şam Cephesi' adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitap bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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