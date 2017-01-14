(Görüntülü Haber) Fethiye yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kaldı
14 Ocak 2017 Cumartesi 10:18
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