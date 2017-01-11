Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 işadamından 2'si tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçede inşaat, gıda, kuyum ve giyim sektöründe faaliyet gösteren şirketin yöneticileri Niyazi K. Rüstem K. ve Ayhan I., polis tarafından 2 gün önce gözaltına alındı. Şüpheliler, ev ve işyerlerinde yapılan aramanın ardından dün (salı) sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rüstem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Niyazi K. ve Ayhan I. tutuklandı. Görüntü Dökümü
(Görüntülü Haber) Fethiye'de FETÖ'den 2 işadamına tutuklama
Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 işadamından 2'si tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...
11 Ocak 2017 Çarşamba 13:51
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