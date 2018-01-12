Flaş Haber
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...

(Görüntülü Haber) Fazla hesap yüzünden cinayet işleyen şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik'i öldürmekten aranan Ayhan S., pollis tarafından yakalandı.   EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇILDI...

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik'i öldürmekten aranan Ayhan S., pollis tarafından yakalandı.


 

EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇILDI BİR KİŞİ ÖLDÜ


 

 Avcılar, Firüzköy Bulvarı üzerinde 4 ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda eğlence mekanını basan silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde aşçı olarak çalışan Mahir Çelik vurularak hayatını kaybetti.


 

FAZLA HESAP YÜZÜNDEN OLMUŞ


 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kısa bir süre içerde olan bir müşteri olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ayhan S., adlı müşteriye önce 1000 lira hesap geldiği, bu hesabı ödeyen müşterinin eğlenmeye devam ettiği öğrenildi. Ayhan S.'ye daha sonra önce 280 daha sonra ise 300 lira da hesap çıkarıldığı öğrenildi. Bu hesapları da ödeyen şüphelinin, dışarı çıktığı ancak kandırıldığını düşünürek geri dönüp tabancayla ateş ettiği belirlendi.


 

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI


 

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ayhan S.'yi 9 ocak 2017 tarihinde Esenler'de düzenlendiği bir operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan S. ifadesinde rastgele ateş açtığını hedef gözetmediğini söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314