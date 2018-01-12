(Görüntülü Haber) Fazla hesap yüzünden cinayet işleyen şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik'i öldürmekten aranan Ayhan S., pollis tarafından yakalandı.





EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇILDI BİR KİŞİ ÖLDÜ





Avcılar, Firüzköy Bulvarı üzerinde 4 ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda eğlence mekanını basan silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde aşçı olarak çalışan Mahir Çelik vurularak hayatını kaybetti.





FAZLA HESAP YÜZÜNDEN OLMUŞ





Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kısa bir süre içerde olan bir müşteri olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ayhan S., adlı müşteriye önce 1000 lira hesap geldiği, bu hesabı ödeyen müşterinin eğlenmeye devam ettiği öğrenildi. Ayhan S.'ye daha sonra önce 280 daha sonra ise 300 lira da hesap çıkarıldığı öğrenildi. Bu hesapları da ödeyen şüphelinin, dışarı çıktığı ancak kandırıldığını düşünürek geri dönüp tabancayla ateş ettiği belirlendi.





POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI





Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ayhan S.'yi 9 ocak 2017 tarihinde Esenler'de düzenlendiği bir operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan S. ifadesinde rastgele ateş açtığını hedef gözetmediğini söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.