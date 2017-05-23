(Görüntülü Haber) Fatsa'da Gürcü kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), () - ORDU’nun Fatsa ilçesinde, Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze, bir evde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Kadının bulunduğu evin sahibi Sami A., cinayet şüphelisi olarak Trabzon'da gözaltına alındı.



Olay, ilçenin Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Konuşma ve işitme engelli Sami A.’ya ait olan evden ağır kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildidi. Bu sabah olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Elene Gokadze boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.



Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ceset, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Fatsa İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi olarak aranan ev sahibi Sami A., akşam saatlerine doğru Trabzon’da yakalandı. Sami A., polis tarafından Fatsa'ya getirilmek üzere yola çıkarılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.