(Görüntülü Haber) Fatma Şahin, küçük kahramanı kutladı

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,, okulda itfaiyecilerden aldığı yangın eğitimi sayesinde evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesinin yaşamını kurtaran 6 yaşındaki Canay Babaoğlu'nu evinde ziyaret etti. Fatma Şahin'in kutladığı Canay, büyüyünce itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Burç Mahallesi'nde yaşayan, Canay ve Habibe Babaoğlu çifti 17 yaşındaki kızı Kezban ve oğlu Canay Babaoğlu ile geçen salı gecesi soba yanan odada uykuya daldı. Gece uyanan, babasıyla aynı adı taşıyan minik Canay, odadaki kötü kokudan etkilenerek anne ve babasını uyandırmaya çalıştı. Gittiği anaokuluna bir süre önce gelen ve zehirlenmelere karşı kendilerine eğitim veren itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Babaoğlu, kapı ve pencereleri açarak komşularından yardım istedi. Canay Babaoğlu, ailesinin hastaneye götürülmesini sağlayarak yaşamını kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe bugün Babaoğlu ailesini ziyaret etti. EĞİTİM KAMPANYAMIZIN SONUCUNU ALDIK Canay Babaoğlu'na sarılarak 'Küçük kahramanımız' diye hitap eden Fatma Şahin, çocukların yangın eğitimi alması için yaptıkları kampanyanın sonuçlarının bu şekilde alındığını vurgulayarak şöyle dedi: "Yaklaşık 1.5 yıl önce bir kampanya başlattık. İtfaiye Daire Başkanlığı ile başlattığımız kampanya ile çocukları bilinçlendirmeye başladık. Yangın ve zehirlenmelerin olmaması için yapılmaması gerekenlerle ilgili özellikle okul öncesi ve okul çocuklarımızın hepsine İtfaiye Daire Başkanlığımız bir eğitim seti hazırladı. İçindeki çizgi romanlarla, boyama kitaplarıyla her yaştaki çocuklarımızın anlayacağı şekilde malzemelerimizi hazırladık. Tek tek okullarımızı ziyaret etmeye başladık. Can güvenliği toplum sağlığı ve huzuru bizim için en önemli görevlerimizden bir tanesi. Yangın çıktıktan sonra yangını söndürme değil, yangının çıkmasını önleyecek tedbirler almamız gerekiyordu. Bu çalışmalarımızın sonucunu aldık ve bu küçük kardeşimiz bütün aileyi nasıl eğitimle kurtarabildiğini bize gösterdi." Şahin, Canay'a o gece neler yaşadıklarını tekrar anlatmasını istedi. Ailesi gazdan zehirlendiğinde neler yaptığını anlatan Canay, Fatma Şahin'in "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna ise "İtfaiyeci olmak istiyorum" şeklinde cevap verdi. Ölümden döndüklerini söyleyen anne Habibe Babaoğlu da gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatarak, "Biz uyuyorduk bir ana Canay, 'Anne kalkar mısın?' diye seslendi. Kendi de düşe kalka kalkmış, daha sonra beni kaldırdı, ablasını ve babasını kaldırdı. Telefonla konuşamadık, Canay komşularımıza haber verdi. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye gittik" diye konuştu. '20 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ' Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangını önlemek için verilen eğitimin küçük yaşlardaki çocuklarda daha etkili olduğunu söyledi. Bugüne kadar 20 bin çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Yılmaz şunları söyledi: "Biz şu ana kadar itfaiye eğitimiyle ilgili 30 bin kitapçık bastırdık. Geçen yılla birlikte 20 bin çocuğumuza dağıttık. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bütün çocuklara ulaşacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu projeye devam edeceğiz. Bütün çocuklarımıza ulaşmış olacağız bu şehirde amacımız etap etap ortaokul, lise, herkese eğitim vereceğiz. Hayatımızın her döneminde böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Biz herkesi bilgilendireceğiz. Önce tedbir gerisi zaten itfaiye ver belediye var ama önce tedbir alınması gerekiyor. Bu verilen bu eğitimin faydasını görmek bizleri mutlu etti ve gurur verdi."