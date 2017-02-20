İSTANBUL Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, kahvehanede oturan bir gruba silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Fatih’te bir kahvehaneye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)
İSTANBUL Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, kahvehanede oturan bir gruba silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi yaralandı
20 Şubat 2017 Pazartesi 22:44
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