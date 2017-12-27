İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, () Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Fatih'te yangında 1 kadın öldü (1)
İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, () Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
27 Aralık 2017 Çarşamba 17:45
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