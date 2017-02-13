Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Aralık 2016'da Fatih'te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 25 bin ecstasy hap, 2 bin 65 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ç.(41), E.Y.(57) ve N.A.(52) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 25 Aralık 2016'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda poşetler içinde ecstasy hapları ele geçirdiği görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Fatih'te uyuşturucu operasyonu
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Aralık 2016'da Fatih'te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 25 bin ecstasy hap,...
13 Şubat 2017 Pazartesi 12:32
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