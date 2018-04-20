Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
(Görüntülü Haber) Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı: çok sayıda öğrenci yaralandı
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
20 Nisan 2018 Cuma 11:28
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