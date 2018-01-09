Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,() Fatih'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih'te aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 500 litre sahte içki ve bin şişesi satışa hazır, yaklaşık 9 bini boş olmak üzere toplam 10 bin içki şişesi ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. El konulan sahte içkiler ve şişler, kamyonete yüklenerek götürüldü.
(Görüntülü Haber) Fatih'te sahte içki operasyonu
Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,() Fatih'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul...
09 Ocak 2018 Salı 19:00
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