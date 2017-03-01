(Görüntülü Haber) Fatih'te sahte içki imalathanesine operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte içki üretildiğini yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Yedikule Mahallesi'nde bulunan işyerini bir süre fiziki olarak takip etti. Ekipler, geçtiğimiz pazartesi günü işyerine operasyon düzenleyerek, İ.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 300 litre metil alkol, 85 tane boş içki şişesi, çeşitli içki markalarına ait bin 500 etiket ve 480 içki şişesi kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.B., sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli İ.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.