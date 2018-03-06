Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalandı.
(Görüntülü Haber) Fatih'te döviz bürosu soygun girişimi (1)
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalandı.
06 Mart 2018 Salı 16:31
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