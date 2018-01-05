(Görüntülü Haber) Fatih'te can pazarı : Anne ve bebeği alevler arasından kurtarıldı (2)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL Fatih'te bir dairede çıkan yangında anne ve bebeği son anda kurtarıldı. Fatih'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Suriyeli genç kadın ile bebeğini daireden çıkardı. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.