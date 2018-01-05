Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL Fatih'te bir dairede çıkan yangında anne ve bebeği son anda kurtarıldı. Fatih'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Suriyeli genç kadın ile bebeğini daireden çıkardı. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Fatih'te can pazarı : Anne ve bebeği alevler arasından kurtarıldı (1)
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL Fatih'te bir dairede çıkan yangında anne ve bebeği son anda kurtarıldı. Fatih'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,...
05 Ocak 2018 Cuma 16:10
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